Insigne, Immobile e Jorginho “anticipano” l’addio azzurro

Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Jorginho hanno lasciato “in anticipo” il ritiro della Nazionale italiana. Insieme agli indisponibili Verratti, Mancini e Berardi. I tre azzurri sono rientrati nelle rispettive sedi. Tutti e tre hanno ottenuto dal c.t. il permesso di far ritorno in anticipo a casa e questo, come si legge anche sul Corriere dello Sport è qualcosa che somiglia molto ad un addio. Il loro ciclo sembra ormai esaurito: Insigne e Jorginho si sono persi negli ultimi otto mesi, mentre Immobile non è il centravanti ideale per il gioco di Roberto Mancini. Da poco si apprende che anche Luiz Felipe ha lasciato il ritiro di Coverciano. Da ricordare che c’è ancora in programma la partita da disputare con la Turchia.