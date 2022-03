Gaetano e Zerbin, il Napoli ha le idee molto chiare

Il Napoli, com’è nella filosofia del club, guarda spesso al presente, ma con uno sguardo verso il futuro e in modo particolare sui prodotti di casa. In modo particolare per Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Per il ragazzo di Cimitile (Gaetano), sono in tutto 28 partite, 4 gol e altrettanti assist, con la maglia della capolista Cremonese. Per Zerbin invece sono 7 gol in stagione con il Frosinone e 2 assist. L’idea del Napoli, come riporta il CdS, è di farli allenare a Castel Volturno e inserirli nella rosa di Spalletti. A fine stagione si conoscerà le intenzioni dei classe 2000.

La Redazione