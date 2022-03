G.P. d’Arabia – Vince Verstappen, ma la Ferrari c’è

Dopo il debutto vincente in Barhein da parte della Ferrari, con il successo di Leclerc e il secondo posto di Carlos Sainz, oggi si è corso negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi. Anche in questa circostanza le emozioni non sono mancate, vince Verstappen, ma con il classico ruota a ruota con Leclerc. Al terzo posto sale Carlos Sainz, quarto Sergio Perez che era partito in pole position.

Ordine d’arrivo

M. Verstappen

C. Leclerc

C. Sainz Jr.

S. Perez

G. Russell

L. Norris

E. Ocon

P. Gasly

K. Magnussen

L. Hamilton

La Redazione