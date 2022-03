Fissato un incontro tra l’entourage di Meret ed il Napoli per il rinnovo!

Si avvicina la fine della stagione e per il Napoli è arrivato il momento di tirare le somme e di scegliere su quali uomini fare affidamento nella prossima stagione, nella quale il Napoli avrà da giocare anche la tanta desiderata Champions League. Uno dei ruoli cardine nella squadra partenopea è il portiere, con Ospina che va verso l’addio a parametro zero. Il portiere del futuro dovrebbe essere secondo quanto riporta calciomercato.com, Alex Meret, e infatti a Milano nei prossimi giorni si dovrebbero incontrare gli agenti del calciatore e la dirigenza azzurra per il rinnovo del contratto, con garanzia del posto da titolare. Tutto lascia presagire che le trattative andranno in porto, dunque il Napoli sembra avere le idee chiare per quanto riguarda il suo estremo difensore.