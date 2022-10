Elmas sulla sfida al Portogallo: “La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre”

Eljif Elmas non ha potuto giocare nella sua Macedonia del Nord, per squalifica, ma contro il Portogallo probabilmente partirà dal primo minuto. Il centrocampista del Napoli ha parlato della sfida ai canali ufficiali della sua nazionale. “La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per i giocatori che sono qui – dice il centrocampista del Napoli sul sito ufficiale della selezione allenata dal ct Milevski -. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo fin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutto il Paese. Non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere il Qatar“.