Da Meret ad Anguissa, il Napoli sa cosa vuole per il futuro

Il Napoli pensa al terreno di gioco, prossimo match contro l’Atalanta al “Gewiss Stadium”, ma al tempo stesso c’è da guardare al futuro, dove sa esattamente cosa vuole. Ad esempio per il ruolo di portiere, andrà via Ospina e si punterà tutto su Alex Meret. Per l’estremo difensore friulano posto garantito da titolare e come vice uno che non gli possa fare da ombra. In difesa anche Juan Jesus sembra che possa ancora esserci un futuro a tinte azzurre, rinnovo fino al 2024, visto che ha convinto gli scettici, con prestazioni davvero importanti e infine Anguissa. Non sarà semplice trovare una linea comune con il Fulham. Il club azzurro vorrebbe spendere meno dei 15 milioni che chiede la società inglese, perciò bisognerà sedersi attorno ad un tavolo per chiudere al meglio questa vicenda.

La Redazione