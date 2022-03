Condò, giornalista: “Italia? Immobile invisibile e Insigne senza qualità”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, è intervenuto su ‘La Repubblica’, ecco le sue parole: “La Nazionale era la ciambella di salvataggio alla quale aggrapparsi in questa fase difficile. Una base sicura nella quale riorganizzarsi per ripartire, altro che un fastidio. Premesso questo, ovviamente non esiste che la squadra capace meno di un anno fa di vincere l’Europeo abbia sperperato in questo modo un capitale di personalità. Immobile invisibile e Insigne senza qualità, gli azzurri avevano fatto a gara per scodellargli su un piatto d’argento la beffa finale”,