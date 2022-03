CICLISMO | Francesco Moser inaugura lunedì a Monte di Procida il Festival In Corsa verso MDP 2023

MONTE DI PROCIDA, 26 MARZO 2022 – Sarà Francesco Moser ad aprire, lunedì prossimo 28 marzo, alle ore 18,45, nella struttura “Chiar di Luna” la lunga kermesse “Verso Mdp2023” che accompagnerà Monte di Procida al grande appuntamento del 2023 quando il comune flegreo sarà a tutti gli effetti “citta dello sport” per un intero anno. Francesco Moser, ospite del sindaco Giuseppe Pugliese, aprirà una serie di eventi che, nei prossimi mesi, vedranno Monte di Procida ospitare numerosi sportivi di fama nazionale e internazionale come Davide Tizzano, presidente delle confederazioni dei Giochi del Mediterraneo. L’intero programma sarà illustrato lunedì Con Francesco Moser si parlerà della sua vita ma sarà anche l’occasione per proiettarsi nella tappa napoletana del prossimo Giro d’Italia che dopo 45 anni tornerà a passare per le strade flegree e di Monte di Procida. Come nella prima tappa del Giro 1977 che vide proprio Moser grande protagonista (arrivò secondo). La presenza del Campione trentino non è casuale: più volte è stato infatti protagonista nelle tappe del Giro d’Italia ospitate in Campania.

La presenza di Moser a Monte di Procida rafforza ulteriormente il legame solido tra il Trentino la Campania grazie anche ai dodici anni di presenza della SSC Napoli in val di Sole per il ritiro estivo precampionato. E proprio Moser annuncerà a Monte di Procida una nuova iniziativa che lo lega a Dimaro Folgarida e la Val di Sole in occasione del prossimo ritiro del Napoli.Sul palco, lunedì, Franco Porzio e il presidente nazionale dell’Ussi Gianfranco Coppola. L’evento sarà trasmesso in diretta su Tv Luna a partire dalle ore 19. Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida: “Francesco Moser è uno dei campioni del ciclismo più amati del nostro Paese. Abbiamo voluto iniziare con la sua presenza questo lungo percorso di avvicinamento a Mdp2023, un appuntamento che questa amministrazione ha voluto fortemente e che ci riempie di orgoglio e di emozione. Lo sport è veicolo di sviluppo sociale ed economico unico, Ed è per questo che abbiamo deciso di gettarsi in questa straordinaria avventura. Alcuni di questi appuntamenti verranno illustrati nel corso della serata di presentazione”.

