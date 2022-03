Manca una settimana dal big-match dell’Allianz Stadium tra la Juventus e l’Inter e per Allegri e Inzaghi c’è da attendere il rientro dei nazionali. Per i nerazzurri arriva una buona notizia per l’attacco. E’ tornato negativo al Covid-19 l’argentino Lautaro Martinez e già si allena al Centro Sportivo Suning, perciò abile e arruolato in vista della gara contro i bianconeri.

La Redazione