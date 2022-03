Appuntamento martedì al Konami: c’è la conta per Bergamo

Tra una settimana, dove il posto di centravanti gli viene assicurato dall’assenza di Osimhen. Prima di ritrovarsi liberi per due giorni – la ripresa è fissata per martedì – e contarsi tutti, il Napoli s’è reso conto che non è un gran momento, il vento soffia sempre all’incontrario e soprattutto sulle fasce, a guardarsi dentro, qualcosa manca: non c’è Di Lorenzo, in basso a destra, non si sa con quale umore tornerà Insigne (che ieri ha lasciato la Nazionale), è ormai noto che Lozano rientrerà solo venerdì (a 48 ore dalla sfida con l’Atalanta) e poi neanche Ounas sta troppo bene: terapia per l’algerino, che in realtà è in buona compagnia, perché al suo fianco c’erano anche Petagna, Meret e Anguissa.

Fonte: CdS