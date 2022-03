Il Napoli si guarda altrove per trovare il sostituto di Lorenzo Insigne che da Giugno andrà a giocare a Toronto. Secondo Tmw la pista concreta è quella di Adnan Januzaj della Real Sociedad. Ad oggi non è arrivata alcuna offerta concreta alla società spagnola, ma i partenopei sono in pole per il calciatore belga.

La Redazione