Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, stamattina in conferenza stampa, ha annunciato che purtroppo i problemi di salute legami alla leucemia sono tornati, per cui dovrà ritornare in ospedale. Dal mondo del calcio e non solo, sono arrivati messaggi di affetto ed incoraggiamento per questa nuova battaglia, così come anche dalla SSCN. “Forza mister siamo con te!”

Forza Mister siamo con te💪 pic.twitter.com/kpIVnjyNTB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 26, 2022