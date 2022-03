SERIE A FEMMINILE – Tris esterno dell’A.s. Roma. Pari tra Lazio ed Empoli

Quest’oggi c’era grande attesa per la sfida tra il Sassuolo e l’A.s. Roma, seconda contro terza del campionato di serie A femminile. Le giallorosse vincono per 0-3, in gol Lazaro e doppietta di Glionna. Nell’altra sfida di giornata pareggio a reti bianche tra la Lazio e l’Empoli Ladies. Infine arriva il primo successo dell’Hellas Verona contro il Pomigliano per 2-0.

Hellas Verona-Pomigliano 2-0

Lazio-Empoli Ladies 0-0

Sassuolo-A.s. Roma 0-3

La Redazione