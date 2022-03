Rispetto al Bentegodi, a Bergamo sarà un altro Napoli

L’ennesima impresa: è ciò che servirà al signor Luciano e ai suoi il 3 aprile a Bergamo. Avversario durissimo tecnicamente, tatticamente e atleticamente; uno di quelli che viaggia a ritmi molto elevati e ti gioca addosso. Tra i peggiori, davvero. E d’accordo, a Verona è andata molto ma molto bene e magari Gasperini penserà lo stesso dal suo canto: già, ma rispetto al Bentegodi sarà un altro Napoli. Giocoforza: Osi e Rrahmani squalificati; Di Lorenzo e Petagna infortunati. E ancora: Anguissa, uno degli uomini chiave della metamorfosi tattica andata in scena proprio in quell’occasione – e dopo la sconfitta con il Milan – non se la passa benissimo per un problema alla coscia sinistra che lo ha costretto a rinunciare alle qualificazioni mondiali con il Camerun. Frank, comunque, può ancora dire la sua: se ne starà in disparte fino alla fine delle settimana e poi, alla ripresa, sarà valutato. Qualche speranza di recupero esiste. F. Mandarini (CdS)