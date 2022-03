Per il post Mertens “ritorna” Belotti, ma la famiglia del Gallo…

All’ orizzonte ancora nessun rinnovo per Mertens, di conseguenza Napoli alla ricerca di un attaccante che sostituisca il belga ed all’ occorrenza Osimhen, Il club azzurro sarebbe tornato a farsi sotto per Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno col Torino. Lo si legge sulle pagine dio Tuttosport. Il quotidiano scrive di un ventaglio di offerte ormai ridimensionato, visti gli stop di Milan ed Inter, mentre solo i partenopei sembrano alla ricerca vera di un numero 9 di riserva. Il trasferimento a Napoli, però, non entusiasma la famiglia Belotti che preferirebbe Milano o Bergamo, ma la dea si muoverebbe solo in caso di cessione di Duvan ed il tetto è di 2mln di euro, lontani dai 3 offerti da Cairo.