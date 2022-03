Napoli-Olivera, le cifre dell’affare con il Getafe

Il Napoli è concentrato sul terreno di gioco, ma al tempo stesso il mercato è un argomento che tiene sempre i radar accesi in casa partenopea. Nella prossima sessione estiva uno dei ruoli da ricoprire è certamente il terzino sinistro e ormai è in dirittura d’arrivo l’acquisto di Mathias Olivera. Il mancino uruguaiano ha già detto sì alla società partenopea, la novità, come riporta la Gazzetta dello Sport, è che stata trovata l’intesa con il Getafe. La formula è prestito di 1 milione, obbligo di riscatto a 11 + 3 di bonus, per un totale di 15 milioni. Mancano davvero pochi dettagli e il primo affare di mercato sembra davvero fatto.

La Redazione