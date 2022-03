Mancini, lasciare o riprendere il comando della nave: sta a lui decidere

Pagherà Mancini per questo nuovo naufragio? Non è detto. Nel senso che Gravina non chiederà al tecnico di lasciare l’incarico. Sarà Mancini a decidere il suo destino. Ha un contratto di 4 milioni di euro all’anno fino al 2026. Lungo, lunghissimo. Il tecnico di Jesi rifletterà attentamente. Non si è ancora lasciato andare, chissà se lo farà martedì sera in Turchia quando tornerà a parlare. Può essere lui a rifondare ancora una volta – quattro anni dopo – il calcio italiano caduto a picco con lui sulla panchina? Sono sei mesi che l’Italia va avanti a colpi di occasioni perdute: con la Bulgaria, le due sfide con la Svizzera, l’Irlanda del Nord. Ed è qui che Mancini ha perso: ha ignorato per troppe volte i segnali di tempesta, non si è accorto che il suo equipaggio ha iniziato a soffrire il mal di mare appena le onde sono diventate più alte. Motivo per cui la riflessione in corso non è di poco conto: lasciare o riprendere in mano la nave? L’impressione è che il tormento non durerà a lungo: prossima settimana deciderà. Dimettersi o andare avanti?

Il Mattino