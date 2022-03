Lo Monaco, dirigente: “Bisogna porci delle domande sul sistema calcio”

Su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente, ecco le sue parole: “C’è un grande disappunto per questa seconda eliminazione consecutiva dell’Italia dai Mondiali, una delle nazionali che ha vinto più competizioni iridate. Questa eliminazione è da cercare a monte con i pareggi interni con Svizzera e Bulgaria, l’Italia si è messa nelle condizioni di rischio degli spareggi, che poi sono andati malissimo. Ora ci sarà un’insurrezione popolare con tutti che avranno la soluzione, ma il nostro problema è veramente a monte. E’ stato coperto dalla vittoria degli Europei, ma alla fine della Nazionale di Ventura sono rimasti i vecchi Bonucci e Chiellini. Abbiamo un gruppo giovane globale che è di spessore, ma il secondo fallimento deve farci porre delle domande sul nostro sistema calcio. Molti parlano di vivai, ma se consideriamo giovani i ‘99 quando negli altri paesi già giocano titolari i 2004. In un momento di default in Spagna si è puntato sulla cantera, mentre in Germania gli introiti vanno per il 50% nelle tasche delle società che poi hanno investito in settori giovanili e strutture. In Italia purtroppo questo non c’è, il nostro calcio è in mano ai calciatori che portano gli introiti al di fuori del sistema che si impoverisce sempre di più”.