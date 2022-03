La Nazionale affonda ed in Lega si chiede di aumentare gli extracomunitari

L’ultima sconfitta ha il sapore di una Caporetto, eppure, invece di andare alla ricerca di soluzioni, c’è chi in Lega chiede che si possa aumentare il numero degli extracomunitari. Lo si legge su Repubblica:

“La Nazionale ha appena 60-70 calciatori eleggibili in Serie A. Il campionato è intasato di stranieri mediocri che però grazie al Decreto crescita costano il 25% in meno di un italiano. Nell’ultima assemblea la A ha avanzato persino la richiesta di allargare il numero di extracomunitari tesserabili, da 2 a 8. Ma da anni la Federcalcio assiste silente a società che riempiono le Primavere di stranieri utili solo per le plusvalenze e a ingrassare le tasche degli agenti. E non ha saputo intervenire nella formazione e tutela dei talenti, se non con gli inutili centri federali che reclutano ragazzi un giorno a settimana”.