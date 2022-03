Insigne, ora gli resta il Napoli per cancellare Palermo

Serata indimenticabile quella di Wembley, Insigne fu tra i protagonisti di quella vittoria. Ora, la delusione più atroce. Lorenzo ha deluso, insieme a tutti i suoi compagni non riuscendo a portare l’Italia alla finale contro il Portogallo. Ora gli restano le ultime otto partite con il Napoli per continuare ad inseguire un sogno e magari coronarlo prima di partire. E a giugno. quando ci saranno le convocazioni dell’Italia che giocherà contro l’Argentina a Wembley e le successive sfide di Nations League, bisognerà verificare se ci sarà ancora nell’elenco.

Una stagione difficile, mesi non semplici questi vissuti da Lorenzo: dopo l’ottimo Europeo, ha sempre alternato prove eccellenti a quelle sotto tono, sia nell’ Italia che nel Napoli. L’ultimo gol con l’Italia, quel tiro a giro fantastico contro il Belgio. Ora c’è la partita di martedì contro la Turchia e poi il ritorno a Napoli in vista della trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Insigne spera di poter lasciare il segno in questa parte finale della stagione. Sarebbe il modo migliore per cancellare la grandissima amarezza della serata da incubo di Palermo.

Il Mattino