Il sogno di Elmas, vendicare i sui compagni ed eliminare Ronaldo dal mondiale

Il sogno di Elmas: eliminare il Portogallo di Cristiano Ronaldo per centrare un posto ai Mondiali in Qatar. Dopo l’impresa compiuta dai suoi compagni di nazionale contro l’Italia il centrocampista offensivo del Napoli tornerà in campo nella finale playoff in programma martedì dopo essere stato costretto a saltare per squalifica il match contro gli azzurri.

Per la Macedonia del Nord un altro impegno sulla carta molto difficile quello contro il Portogallo che ha eliminato nella semifinale play off la Turchia vincendo 3-1 la sfida di Oporto. Ma dopo l’impresa compiuta contro l’Italia aumentano le chances per la nazionale macedone di conquistare il pass per la fase finale dei mondiali in Qatar che si giocheranno tra novembre e dicembre. E proprio Elmas potrà essere un importante valore aggiunto, l’elemento che potrà dare quell’imprevedibilità in più al reparto offensivo negli ultimi venti metri.

Quest’anno Elmas è stato un jolly importantissimo per Spalletti che lo ha schierato in tutte le partite giocate dagli azzurri in campionato e Europa League e in quella di coppa Italia contro la Fiorentina, un vero e proprio dodicesimo titolare che è entrato spesso dalla panchina riuscendo a fare la differenza. Tratto da ilmattino.it