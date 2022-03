Il Napoli non eserciterà l’opzione unilaterale di rinnovo per Mertens. Ora c’è solo una strada

Non si sblocca, a pochi mesi dalla scadenza di contratto, la situazione rinnovo per Mertens. Il giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, sul suo profilo Twitter aggiorna sull’attuale situazione. “Futuro Dries Mertens il Napoli non utilizzerà l’opzione unilaterale per il rinnovo (sarebbe alle attuali cifre di €4,5M netti + 1M di bonus). Dialoghi in stand-by. A maggio possibile summit, ma unica strada per proseguire insieme è annuale da €1,5-2M. Altrimenti sarà addio”