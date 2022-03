Gentili (RAI): “La Macedonia avrebbe preso tre gol dalla Salernitana”

Bruno Gentili, giornalista RAI, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Italia? Comincerei a cambiare dal portiere, Donnarumma ha deluso, è stato sopravvalutato troppo questo portiere. Si è dimostrato non all’altezza, punterei su altri calciatori più giovani. E’ arrivato il momento di convocare i Frattesi, i Dimarco. Basta, adesso siamo arrivati ad un punto di non ritorno dopo l’eliminazione contro la Macedonia. Adesso cambiamo. La Macedonia avrebbe preso tre gol dalla nostra Salernitana ultima in classifica. Non scherziamo proprio. Se guardiamo le convocazioni delle nazionali giovanili ci rendiamo conto che non ci sono calciatori all’altezza. E’ veramente incredibile ciò che è accaduto. Dobbiamo ripartire con i giovani migliori”.