De Laurentiis e il Bari preparano la festa, Serie B ad un passo!

Ancora poche ore, domenica 27 può essere il giorno della grande festa. Il Bari lanciato verso la serie B, basta davvero poco per anticipare la celebrazione di un momento molto atteso dalla tifoseria biancorossa e dalla famiglia De Laurentiis, che ha ricostruito il club nel 2018 dai dilettanti, dopo il fallimento, esattamente come era accaduto a Napoli nel 2004. Se il Catanzaro non vince a Castellammare di Stabia e il Bari batte la Fidelis Andria, comincia la festa per la promozione di un’altra grande piazza meridionale. Comunque vada nel prossimo turno del campionato di serie C, l’obiettivo è quasi in tasca, dopo le amarezze delle scorse stagioni. Il cambio di rotta grazie a un direttore sportivo napoletano, Ciro Polito. Ex portiere di Salernitana, Atalanta e Sassuolo, ha cominciato nella Juve Stabia, dove chiuse la carriera da calciatore, l’attività di direttore sportivo, conquistando la promozione in serie B nel 2019, con Caserta – attuale tecnico del Benevento – in panchina. Polito ha segnato la discontinuità rispetto al passato dirigenziale del Bari, perché Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno deciso di sottrarre la seconda squadra di famiglia all’influenza del direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, che aveva organizzato sul piano tecnico il Bari nelle precedenti stagioni, con risultati deludenti. E Polito si è rivelato la carta vincente per centrare l’obiettivo della promozione in serie B. D’altra parte, De Laurentiis jr, presidente del Bari, lo aveva detto: «Polito è l’uomo giusto». Entro due anni la famiglia dovrà decidere se lasciare il Napoli o il Bari, la multiproprietà non sarà più consentita dalla stagione 2024-2025: i legali di De Laurentiis sono al lavoro perché ritengono illegittimo questa disposizione della Figc.

Fonte: mattino.it