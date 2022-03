CALCIO FEMMINILE – Hellas Verona-Pomigliano 2-0, primo successo per le scaligere

Questa mattina si è giocata la sfida tra l’Hellas Verona e il Pomigliano femminile, le scaligere cercavano il primo successo, pur essendo già retrocesse, mentre le campane puntavano ad un’altra vittoria, dopo l’Inter. Le padroni di casa sbloccano la gara con Sardu che batte Cetinja. La gara non cambia, anzi l’Hellas Verona sfiora il raddoppio con Rognoni che scheggia la parte interna della traversa. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio con il colpo di testa di Quazzico su sviluppi da corner. Per le ospiti solo l’occasione con Banusic, poi poco da segnalare. Una sconfitta per il Pomigliano pesante, mentre successo dell’orgoglio per l’Hellas Verona.

HELLAS VERONA – POMIGLIANO 2-0

Reti: 19′ pt Sardu, 9′ st Quazzico

HELLAS VERONA (4-3-3): Haaland; Miagkova (da 1′ st Oliva), Quazzico (da 26′ st Horvat), Ambrosi, De Sanctis; Lotti, Sardu, Jelencic; Pasini (da 19′ st Arrigoni), Rognoni, Anghileri (da 12′ st Ledri)

A disposizione: Gritti, Marchiori, Mancuso, Casellato, Imprezzabile

Allenatrice: Veronica Brutti

POMIGLIANO (4-3-2-1): Cetinja; Ejangue, Cox, Apicella, Fusini; Tudisco (da 1′ st Banusic), Vaitukaitye, Ferrario; Rinaldi, Moraca (da 1′ st Ippolito); Della Peruta (da 26′ st Landa)

A disposizione: Fierro, Mastrantonio, Varriale, Capparelli

Allenatrice: Manuela Tesse

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira (Sez. AIA di Pordenone)

Assistenti: Giorgi (Sez. AIA di Legnano), Vettorel (Sez. AIA di Latina)

NOTE. Ammonite: De Sanctis, Pasini.