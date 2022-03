CALCIO FEMMINILE – Data e orario del recupero Pomigliano-Lazio

Quest’oggi per il Pomigliano femminile sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Hellas Verona, fanalino di coda del campionato di serie A, ma ci sono novità sul match contro la Lazio. La sfida che fu rinviata dopo i casi Covid della compagine di coach Tesse, si recupererà sabato 16 Aprile alle ore 14,3o. Occasione per le “pentere” di guadagnare altri punti per la matematica salvezza, mentre la squadra di Catini oggi la sfida contro l’Empoli. Lo riporta il sito della Figc.

La Redazione