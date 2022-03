Anguissa e il messaggio social che fa ben sperare Spalletti

Un po’ di fiducia e ottimismo non guastano mai. Soprattutto se la firma è quella di Anguissa: «Facciamo di tutto per tornare il più presto possibile», il messaggio lanciato da Frank in calce all’immancabile foto social che ritrae un membro dello staff medico del Napoli alle prese con la sua coscia sinistra. Malconcia, reduce da un risentimento che lo ha costretto a disertare gli impegni validi per le qualificazioni mondiali del Camerun, ma evidentemente in ripresa. O almeno è quello che sperano sia il giocatore sia (e soprattutto) Spalletti: le assenze già annunciate per la partita dopo la sosta con l’Atalanta, un pericolo pubblico sulla strada per lo scudetto, sono già notevoli e uno come lui servirebbe eccome.

MISSIONE FRANK

E allora, la missione della prossima settimana: recuperare Anguissa. Restituire Frank al centrocampo di una squadra che, dopo il ritorno a tre favorito proprio dal suo rientro, ha ritrovato un certo equilibrio e soprattutto due vittorie consecutive. Il programma, per il momento, è stato rispettato: lavoro differenziato e terapie, come da testimonianza fotografica, e poi rivalutazione alla ripresa. Oggi, infatti, quella in agenda al centro sportivo di Castel Volturno sarà l’ultima seduta della settimana: gli allenamenti riprenderanno martedì, alla vigilia dei primi rientri dei nazionali: da Insigne e Politano, passando per Elmas, Koulibaly, Ospina, Lobotka, Zielinski, Rrahmani, Osimhen e Lozano. Con delle precisazioni a coté: Osi e Rrahmani sono squalificati e salteranno la trasferta di Bergamo; il Chucky tornerà al lavoro venerdì dopo tre partite consecutive in Sudamerica con il Messico.

Fonte: CdS