Alessandro Zanoli: “Spalletti? I suoi consigli mi tengono sempre concentrato”

Grazie Spalletti. Per il resto, fermo restando le assenze degli infortunati Di Lorenzo (distorsione al ginocchio destro) e Petagna (distrazione alla coscia destra), sin da martedì saranno verificate le condizioni di Meret e Ounas: il portiere è reduce dalla frattura del processo trasverso di sinistra della seconda vertebra lombare, mentre Adam ha saltato l’Udinese e la Nazionale algerina per un affaticamento. Ieri, nel frattempo, Zanoli ha parlato a Kiss Kiss Napoli: «Spalletti è stato fondamentale: sono cresciuto tanto, gli sono molto grato. Tra l’altro, mi richiama sempre: per me è davvero importante, mi tiene alta la tensione». Meglio: con l’Atalanta potrebbe toccare a lui sostituire Di Lorenzo.

Fonte: CdS