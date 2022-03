Telese, giorn.: “Scudetto al Milan? Il Napoli è ancora lì, in corsa, non è deciso niente”

Luca Telese, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Si Gonfia La Rete.

“Nazionale? Un Mondiale in cui non c’è l’Italia ti fa rodere il culo. Ti ritrovi a tifare per il Camerun o lo Zaire ma sei come un drogato che al posto di assumere eroina assume metadone. Simbolicamente è peggio questa sconfitta contro la Macedonia del Nord che quella contro la Corea del Nord. Tutto questo nasconde problemi di struttura, abbiamo naturalizzato Joao Pedro perché non c’è un italiano che la butta dentro. La difesa è vecchia, siamo ancora sul blocco Juve di 2 Mondiali fa.

ha preso le sue tranvate, la Juve compra chiunque e viene sempre eliminata dalla Champions. Il campionato è bello, non è brutto. Il Cagliari aveva una difesa con un capitano della Nazionale e prendeva 30 gol. Ha dovuto mettere due giovani, Altare e Lovato, ora nel girone di ritorno è secondo per punti raccolti dopo Napoli e Juve. E questi due non avrebbero mai giocato se il Cagliari non avesse mandato via chi c’era prima. Traversa di Pavoletti contro il Milan? Un rimpallo di merda, una cosa incredibile.

Scudetto al Milan? Per me non è ancora chiusa. Il Napoli ha perso una sfida decisiva ma è ancora lì, in corsa, non è deciso niente”.