Spalletti ha deciso chi sarà titolare a Bergamo al posto di Rrahmani

Juan Jesus sarà titolare a Bergamo contro l’Atalanta al posto dello squalificato Rhamani. Il difensore brasiliano si è sempre fatto trovare pronto ogni volta che Spalletti lo ha schierato da titolare: una stagione positiva per lui in maglia azzurra, di rilancio dopo l’ultimo anno alla Roma in cui giocò poco. Finora sono state 17 le sue presenze tra campionato, 6 in Europa League e una in coppa Italia.E l’ex giallorosso potrà essere un jolly prezioso anche per questo finale di stagione, in queste ultime otto partite sarà importante il massimo contributo da parte di tutti. Juan Jesus giocherà con Koulibaly, una coppia centrale che assicura fisicità e rapidità. Il brasiliano è arrivato l’estate scorsa, contratto di un anno con opzione per un secondo anno a favore del Napoli: le prestazioni sempre positive hanno aumentato le sue chances di permanenza in maglia azzurra fino al 2023.Più avanti verrà presa la decisione definitiva del club azzurro ma a questo punto è possibile ipotizzare anche un suo rinnovo fino al 2024: al di là della durata dell’accordo le sue percentuali di permanenza in maglia azzurra sono in crescita. Fonte: mattino.it