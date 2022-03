SERIE A FEMMINILE – Trasferta a Verona per il Pomigliano

Venerdì di vigilia del 18º turno di Serie A TIMVISION 2021/22 per le gialloblù, che scenderanno in campo domani – sabato 26 marzo (ore 12.30) – contro il Pomigliano, presso lo stadio comunale di Vigasio. La sfida sarà trasmessa, come di consueto, in diretta streaming su TIMVISION.

Avversario delle ragazze di mister Veronica Brutti sarà appunto la formazione campana, allenata da mister Manuela Tesse. Attualmente a quota 19 punti ed al settimo posto in classifica, il Pomigliano è reduce da un fine settimana di riposo, a causa del rinvio della sfida contro la Lazio. Nell’ultima sfida giocata, le ragazze di mister Tesse avevano conquistato i tre punti in trasferta in casa dell’Inter grazie alla rete di Tudisco, decisiva per lo 0-1 finale.

Nella gara di andata tra Verona e Pomigliano del 30 ottobre scorso, le campane si erano imposte per 2-1 grazie alla doppietta di Banusic. Per le gialloblù nell’occasione era andata in rete Lineth Cedeno, che aveva riaperto il match trasformando un calcio di rigore nella ripresa.

Arbitro dell’incontro sarà Bogdan Nicolae Sfira (Sez. AIA di Pordenone), mentre gli assistenti saranno Fabrizio Giorgi (Sez. AIA di Legnano) e Veronica Vettorel (Sez. AIA di Latina).

La gara sarà trasmessa in diretta su TIMVISION.

HELLAS VERONA – POMIGLIANO

Serie A TIMVISION 2021/22

Sabato 26 marzo, ore 12.30

Stadio Comunale di Vigasio (VR)

Fonte: hellasveronawomen.it