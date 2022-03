Rinnovo Mertens: il ritorno in Champions è la carta vincente

Non solo Insigne, a giugno diranno addio anche Ghoulam, Malcuit e, forse, Mertens: il belga sarebbe disposto anche a ridursi l’attuale ingaggio da 4,5 milioni, ma il patron De Laurentiis non intende nemmeno discuterne, almeno fino a quando non ci sarà la certezza della partecipazione alla prossima Champions League. Questo si apprende da Tuttosport, che sottolinea come il ritorno in Champions League sia la premessa fondamentale per parlare di rinnovi (non pochi) in casa Napoli e quindi anche per il futuro del 14 partenopeo. Sicuramente, Giuntoli in estate dovrà trovare un terzino sinistro (Oliveira è il nome in pole), un esterno sinistro che possa sostituire Insigne e un attaccante che possa aiutare Osimhen, spesso troppo solo contro le difese avversarie.

Fonte: Tuttosport