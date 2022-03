QATAR 2022, Qualificazioni, Ghana-Nigeria 0-0: Victor Osimhen disputa tutta la gara

GHANA-NIGERIA 0-0:

gara di andata dello spareggio per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Partita equilibrata. Prevalenza Ghana nel secondo tempo. Al 76′ episodio clamoroso in area ghanese. Baba blocca la palla con le mani. L’arbitro fischia il rigore per la Nigeria. Ma poi, alla moviola in campo, lo revoca. Tra le fila della Nigeria, il centravanti azzurro Victor Osimhen ha disputato l’intero incontro.

GHANA:

Wollacott J., Afena-Gyan F. (dal 37′ st Kyereh D.), Amartey D., Ayew J. (dal 45′ st Wriedt K. O.), Baba I., Djiku A., Fatawu A. (dal 34′ st Bukari O.), Kudus M., Mensah G., Odoi D., Partey T.

A disposizione: Nurudeen A. M., Ofori R., Aidoo J., Bukari O., Korsah-Akoumah D., Kyereh D., Mumin A., Owusu E., Paintsil J., Wriedt K. O., Yeboah Y., Yiadom A.

Allenatore: Addo O..

NIGERIA:

Uzoho F., Aina O., Aribo J. (dal 14′ st Onyeka F.), Balogun L., Chukwueze S. (dal 14′ st Dennis E.), Iheanacho K., Innocent B. (dal 17′ st Etebo O.), Osimhen V., Simon M. (dal 29′ st Lookman A.), Troost-Ekong W., Zaidu (dal 29′ st Bassey C.).

A disposizione: Akpeyi D., Noble J., Ajayi S., Bassey C., Dennis E., Etebo O., Ighalo O., Lookman A., Musa A., Omeruo K., Onyeka F., Sadiq U.

Allenatore: Eguavoen A..

Ammonizioni: al 17′ st Djiku A. (Ghana) al 32′ st Etebo O. (Nigeria).