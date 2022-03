Osimhen va alla ricerca del suo primo Mondiale “da grande”

Osimhen a caccia dei Mondiali: il centravanti sarà in campo stasera in trasferta con la Nigeria contro il Ghana. Per il nigeriano si tratta del ritorno in Nazionale dopo l’assenza forzata di gennaio per la coppa d’Africa, a causa della frattura dello zigomo. Victor ha giocato l’ultima partita con la sua nazionale il 16 novembre, segnando il gol dell’1-1 contro Capo Verde, ed ora è pronto a dare una mano ai suoi compagni per conquistare il pass per i Mondiali in Qatar. L’attaccante del Napoli è una delle stelle in attacco della Nigeria con Iheanacho del Leicester e Awoniyi dell’Union Berlino. La trasferta contro il Ghana è molto insidiosa e per la nazionale nigeriana sarebbe molto importante centrare un risultato positivo per poi chiudere i conti nel match di ritorno di martedì in programma in casa: per il ventunenne. Per Osimhen, che vinse il Mondiale under 17 nel 2015 in Cile laureandosi capocannoniere con 10 gol, sarebbe il primo Mondiale con la nazionale maggiore. Il doppio impegno con la Nigeria, poi sarà costretto a saltare con il Napoli per squalifica il match contro l’Atalanta e tornerà disponibile contro la Roma.

Il Mattino