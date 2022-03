ONE STATION RADIO – S. De la Fuente (all. Como Women): “La nostra identità è molto chiara”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il tecnico del Como Women Sebastian De La Fuente.

Sulla stagione delle sue ragazze: “Siamo reduci da una bella vittoria contro il Chievo Verona. Il Como Womens è una squadra che vuole dominare la partita, vogliamo essere protagonisti e giocare nella metà campo avversaria. Stiamo dimostrando di essere una squadra in crescita con delle giocatrici che hanno voglia di migliorarsi. Abbiamo avuto un passaggio a vuoto che è durato dieci giorni, ma per il resto la nostra identità è chiara e lo abbiamo dimostrato nell’arco della stagione. All’inizio dell’anno avevo detto che c’erano sei o sette squadre in grado di vincere il campionato di Serie B. C’è solo una promozione e quindi è molto complicato riuscire a prevedere chi poteva essere la squadra a centrare la promozione. Il Brescia è primo, noi siamo secondi e quindi vuol dire che siamo riusciti a fare qualcosa in più sino a questo momento. Personalmente mi piace tanto il Chievo Verona, mi piace il loro modo di giocare, anche se non sempre riescono ad ottenere i risultati”.

