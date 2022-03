Bruno Longhi, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Napoli? Gli azzurri non devono perdere colpi, anche se non sarà facile contro l’Atalanta senza Osimhen. In assenza del nigeriano i campani hanno fatto molta fatica. I partenopei avranno poi anche Fiorentina e Roma, due partite da non sottovalutare. Si tratta di tre partite molto complicate. E occhio alla Juventus che è lì in agguato”.