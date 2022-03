RIVIVI IL LIVE Alessandro Zanoli: “Spalletti fondamentale per me, Di Lorenzo è la mia fonte d’ispirazione”

Alessandro Zanoli termina qui la sua prima intervista ufficiale!

Migliorare – Non sono molto bravo a giudicarmi, preferisco che lo facciano gli altri. Credo che dovrà migliorare in tante cose, in fondo occorre sempre farlo.

Esperienze altrove – Non ho mai pensato di andarmene da Napoli per giocare e fare esperienza. Io sto bene e sto imparando qui, in una delle squadre più forti d’Europa.

Osservato speciale – Ho visto sempre e ammiravo Zambrotta…Anche lui giocava a destra e a sinistra…

Posizione – Faccio un po’ tutti i ruoli, gioco anche a sinistra, ma sono un destro naturale e credo che è in questa posizione io riesca ad esprimermi al meglio.

Juan Jesus – Siamo in sintonia, un fratello maggiore, ci vediamo anche fuori dal campo, usciamo insieme, ma devo dire che tutti i ragazzi mi hanno accolto bene.

Il gruppo – Lo scudetto, esserci, sarebbe un sogno. Giochiamoci partita dopo partita e crediamoci. Dobbiamo crederci

Giuntoli – Ha fiducia in me, potrei definirlo un secondo padre, è lui che mi ha voluto qui

Di Lorenzo – Uno dei migliori del suo ruolo, guardarlo, vedere i suoi mo0vimenti, per me è fondamentale. E’ la mia fonte d’ispirazione

Il rapporto con il mister – Spalletti è stato fondamentale nel mio percorso, quest’anno sono cresciuto tantissimo, gli sarò sempre grato. Mi dedica attenzione, anche con i richiami, io sarò sempre a sua disposizione…

Delusione Mondiale – Il calcio è così, da una grande soddisfazione ad una delusione, mi dispiace molto, davvero…

Oggi 25 marzo, alle ore 13,00, come riportato dal profilo di Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore del Napoli, Alessandro Zanoli sarà ospite della radio ufficiale della SSCN.

Ilnapolionline vi aggiornerà in tempo reale sulle dichiarazioni del calciatore azzurro.