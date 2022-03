In attesa dell’estate della rivoluzione: addii sicuri e stand by

Sarà un’estate di rivoluzione, o quasi. Senza Lorenzo Insigne, ma forse anche senza Ospina e Mertens, in più dovrà capire chi busserà alla porta per Fabian Ruiz, saluterà Malcuit e Ghoulam, e dovrà ripopolare Castelvolturno. Per quanto riguarda il nuovo esterno, i nomi sono tanti: Hamed Junior Traore, anni 22, duttile talento del Sassuolo, oppure Domenico Berardi, che all’età di 27 anni è pronto al grande salto, ma la ricerca non è terminata. L’estate sarà davvero calda. Si valutano giovani talenti, u no di questi è Luis Sinisterra, anni 23, colombiano del Feyenoord, in Belgio piace Charles De Ketelaere, due anni più giovane, ma lo sguardo arriva anche a Bruges, dove si sta mettendo in mostra Noao Loang, il georgiano Khvica Kvaratskhelia, classe 2001, uno per il quale è facile perdere la testa. Anche Adnan Januzaj, in scadenza con la Real Sociedad, è nel mirino del ds del Napoli . Resteranno in azzurro Juan Jesus, che il rinnovo se l’è meritato sul campo ed Anguissa. In stand by, Fabian, in scadenza nel 2023, con tante società che lo corteggiano e Meret. Poi c’è Koulibaly. Per De Laurentiis, sarà lui capitan futuro. L’intenzione della società è di blindarlo.

CdS