Eliminazione Italia: per la RAI un problema da 180 milioni di euro

Inutile nasconderlo, nessuno si aspettava che la Nazionale Campione d’Europa restasse fuori dal Mondiale. La Rai ne era certa, un po’ come tutti. Per questo aveva comprato l’intero pacchetto dei diritti tv per la prossima Coppa del Mondo investendo circa 180 milioni di euro. Tutte e 64 le partite. Ora, come si legge su Calcio e Finanza, la situazione è davvero difficile. L’uscita di scena degli azzurri significherà perdite economiche clamorose, basti pensare agli introiti pubblicitari. In Rai si pensa e si valuta il da farsi.

“Una beffa, quindi, che potrebbe portare anche a conseguenze dirette, anche considerando che la stima è di un rischio di perdere il 25% degli introiti pubblicitari vista l’assenza degli Azzurri alla competizione. Si aprono quindi diversi scenari: restano sullo sfondo infatti le ipotesi di cessione della metà dei diritti una pay-tv, come Sky o ad Amazon, in modo tale da compensare in parte i mancati introiti pubblicitari.”