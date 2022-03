Del Genio, giornalista: “Il problema di Osimhen è che è spesso infortunato”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il centravanti nigeriano ha una rilevanza clamorosa nell’economia del gioco degli azzurri. Non a caso la media punti del Napoli, quando Osimhen è in campo, si alza vertiginosamente. Purtroppo su Victor Osimhen si dice troppo spesso una cavolata clamorosa: quella che non sia ancora fondamentale per il Napoli, che debba migliorare ancora tanto. Ma non diciamo sciocchezze, non è così. L’unico problema di Osimhen è che spesso è fuori a causa di infortuni. Se il centravanti giocasse sempre il Napoli vincerebbe per distacco il torneo, non ce ne sarebbe davvero per nessuno”.