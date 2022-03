“Capitan futuro Koulibaly” è a caccia di un altro Mondiale

Koulibaly è a caccia del Mondiale. Lo ha già giocato in Russia nel 2018 ed è campione d’Africa. Il Senegal battè ai rigori a febbraio l’Egitto. E ritroverà proprio i Faraoni nella doppia sfida che vale un posto ai Mondiali in Qatar. Una sfida attesissima. Il Senegal proverà a bissare il trionfo della coppa d’Africa, l’Egitto a prendersi la rivincita. E Koulibaly, quello che probabilmente sarà il capitan futuro del Napoli, sarà uno dei più attesi della nazionale senegalese, tra i più esperti con 57 presenze, il leader assoluto. La partita in Egitto sarà difficilissima anche per la grande spinta dei tifosi egiziani. Un’altra sfida molto attesa per Koulibaly che sta vivendo una stagione molto positiva con il Napoli in lotta scudetto a otto giornate dalla fine del campionato: la corsa riprenderà dopo la sosta in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini e Kalidou giocherà in coppia con Juan Jesus per la squalifica di Rrahmani.

Il Mattino