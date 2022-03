SPAREGGI MONDIALI QATAR 2022 – Italia-Macedonia del Nord 0-1, flop per la nazionale di Mancini

Questa sera al “Renzo Barbera” di Palermo si è giocata la sfida tra l’Italia e la Macedonia del Nord, dove manca per squalifica il “napoletano” Elmas. Gli azzurri partono con il possesso palla, ma mancano le occasioni. La palla gol però ce l’ha Berardi, su errore del portiere ospite, ma a porta quasi vuota calcia debole. Ci prova Immobile, ma la difesa della Macedonia salva in extremis, anche Insigne, ma il portiere salva in calcio d’angolo. Nella ripresa Berardi ha la seconda occasione, ma tutto solo calcia alto sopra la traversa. La partita è sempre condotta dall’Italia, però manca la stoccata vincente. Tanto gioco e conclusione, ma il muro della Macedonia regge. Sembra che la partita si avvia ai supplementari, ma gli ospiti passano in vantaggio con Trajkovski che con un diagonale batte un non perfetto Donnarumma. Un flop clamoroso per il calcio italiano che per il seconda volta di fila non va ai mondiali e bisogna pensare ad una rifondazione del movimento.

ITALIA-MACEDONIA DEL NORD 0-1

92′ Trajkovski



ITALIA (4-3-3): Donnarumma 5; Florenzi 5, Mancini 5 (89′ Chiellini s.v.), Bastoni 5,5, Emerson 5,5; Barella 5 (77′ Tonali s.v.), Jorginho 4,5, Verratti 5,5; Berardi 4,5 (89′ Joao Pedro s.v.), Immobile 4 (77′ Pellegrini s.v.), Insigne 5 (64′ Raspadori 5). Ct Mancini 4,5

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski (86′ Ristevski), Musliu, Alioski; Churlinov, Bardi, Ademi (59′ Spirovski), Nikolov (59′ Askovski); Trajkovski, M. Ristovski (71′ Miovski). Ct. Milevski

Ammoniti: Velkovski

A cura di Alessandro Sacco