Spagna – Fabian Ruiz ancora fuori dai convocati, critiche a Luis Enrique

Anche se col Napoli sta mettendosi in evidenza col suo talento, lo stesso non attecchisce in nazionale, e quindi Fabian Ruiz anche stavolta non è stato convocato dal ct spagnolo Luis Enrique. Fabian Ruiz fuori dai convocati della nazionale, ancora una volta. L’assenza tra i selezionati di Luis Enrique ormai è lunga una stagione, un paradosso se si pensa al rendimento del calciatore azzurro con il Napoli di Luciano Spalletti, e in Spagna non mancano le lamentele rivolte proprio al ct. In questo momento, infatti, per larga parte della critica Fabian è tra i calciatori iberici più in forma e meriterebbe il ritorno alla Roja, in vista del Mondiale. mattino.it