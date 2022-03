Mister Spalletti non ha assistito al pomeriggio folle di Castelvolturno

Pomeriggio di ordinaria follia, ieri, a Castelvolturno, a cui non ha assistito mister Spalletti. Un uomo, come ormai noto, ha sfondato con la sua auto, i cancelli del centro tecnico in cui il Napoli si allena, arrivando fin sul terreno di gioco, urlando frasi insensate ed in evidente stato confusionale. I calciatori ancora dovevano cominciare la loro seduta di lavoro ed erano negli spogliatoi. Erano presenti però i membri dello staff azzurro, tranne il tecnico. Spalletti, infatti, era bloccato a casa dall’ influenza. L’uomo, artefice del gesto, è stato poi arrestato in serata. Sembra si tratti solo di un gesto insensato che non ha alcun attinenza con il mondo Napoli.