Insigne/Immobile, ora tocca a voi “illuminare” Palermo

Insigne a caccia del secondo Mondiale: il capitano del Napoli sarà in campo dal primo minuto contro la Macedonia del Nord a Palermo, il match che mette in palio la finale play off contro la vincente tra Turchia e Portogallo. Toccherà a lui e ad Immobile, insieme a Berardi, illuminare l’attacco italiano questa sera. Un’intesa perfetta tra i tre attaccanti azzurri messa già in mostra all’Europeo e in particolar modo con Immobile, il centravanti di Torre Annunziata della Lazio, grande amico di Lorenzo e compagno di squadra ai tempi del Pescara. E’ tornato anche Politano che andrà in panchina e sarà a disposizione di Mancini se dovesse essercene bisogno.

Il Mattino