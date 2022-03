D’Agostino, ex calciatore: “L’assenza di Osimhen cambia la fase offensiva”

Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “La sosta della Nazionale può bloccare un po’ l’inerzia del Napoli? Spalletti cercherà di perfezionare e lavorare anche fisicamente per il rush finale. La perdita di Osimhen a Bergamo è importante, non ci sono alternative con le stesse caratteristiche del nigeriano che fa reparto da solo. Con Mertens cambia il modo di attaccare, Dries è fenomenale negli ultimi metri ma non ha le stesse ripartenze di Osimhen”.