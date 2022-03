CdS – Un’Italia fiacca, confusionaria, poco cattiva, di nuovo fuori dai Mondiali

L’Italia ha perso la partita per i play off per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord, che ha segnato il gol della vittoria al minuto 92. Il Corriere dello Sport commenta così questa disfatta della nazionale azzurra, che per la seconda volta non parteciperà alla competizione mondiale più importante. “L’11 luglio scorso festeggiavamo per le strade d’Italia la conquista di un Europeo incredibile. Otto mesi dopo le notti magiche si sono trasformate in un incubo. Altro che finale con il Portogallo: l’Italia perde in modo incredibile contro la Macedonia e per la seconda volta di fila vedrà un Mondiale dal salotto di casa. Un’eliminazione incredibile, talmente inattesa da risultare sbalorditiva. Un’Italia fiacca, confusionaria, poco cattiva, terribilmente fragile in avanti e capace di subire un gol nel finale da un’avversaria nettamente più debole. Un silenzio irreale ha avvolto Palermo, davanti ad un pubblico incredulo che finalmente ha potuto riempire al 100% gli spalti. Doveva essere una serata di festa, si è trasformata in un’altra Italia-Svezia. Anzi ancora peggio visto che a questa sfida ci arrivavamo da Campioni d’Europa in carica. Mancini alla vigilia aveva provato a rassicurare tutti: “Andremo al mondiale per vincerli”. Lo spettacolo in Qatar lo vedremo da spettatori. Una fastidiosa abitudine, ormai”.