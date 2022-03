Capuano, all.: “Mertens? Grandi meriti vanno dati a Sarri che lo ha messo in un ruolo inedito”

Eziolino Capuano, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “La prossima giornata di Serie A può risultare decisiva con il Milan che affronterà il Bologna, mentre Napoli e Inter avranno impegni difficili sulla carta. La frase di Mertens? È l’unica cosa che mi dicono sempre. Ho fatto altre valutazioni, come ad esempio su Osimhen o su Parisi quando giocava nei campi sterrati e polverosi. In quella trasmissione parlavano del calciatore e non conoscevo Mertens. Dissi quella cosa perché era nel ruolo di Insigne e stravedevo per quest’ultimo. Grandi meriti vanno dati a Sarri che lo ha messo in un ruolo inedito. Da esterno Mertens non ha fatto cose importanti. Non avesse trovato l’allenatore sulla sua strada forse non sarebbe stato lo stesso giocatore. Invece oggi è un grande campione nella maniera più assoluta”.