WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Lyon 2-1, successo di rimonta per le bianconere

Questa sera all’Allianz Stadium si è giocata l’andata dei quarti di finale della Women Champions tra la Juventus e il Lyon. Un occasione per parte, per le ospiti con Macario spara alto da buona posizione e poi con Hurtig, imprecisa sotto porta. Le francesi passano in vantaggio con il colpo di testa vincente di Macario, battuta Sara Gama. Nella ripresa le bianconere colpiscono l’incrocio dei pali con Cernoia. Il Lyon resta in dieci per il rosso a Carpentier. La Juventus a questo punto ribalta il punteggio, pareggio di Girelli che approfitta dell’errore di Bouhaddi e poi la rete del vantaggio di Bonfantini che sfrutta l’assist di Caruso. Una vittoria che vale tanto, in vista del ritorno e conferma la crescita delle bianconere in campo internazionale.

Juventus Women-Lione: 2-1

Marcatrici: (Macario 13′, Girelli 70′, Bonfanitni 82′)

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Sembrant; Boattin, Rosucci (Caruso 65′), Pedersen, Grosso (Bonansea65′); Hurtig, Girelli (Bonfantini 81′), Cernoia. All. Montemurro.

A disposizione: Aprile, Forcinella, Hyyrynen, Nilden, Lenzini, Panzeri, Zamanian, Staskova

Lione (3-5-2): Bouhaddi; Carpenter, Buchanan, Renard, Mbock; Henry (Horan70′), Damaris, Macario (Cayman 65′); Cascarino, Malard, Bacha (Marozsan 70′)

A disposizione: Holmgren, Paljevic, Sombath, Morroni, Gunnarsdottir, Benyahia, Hegerberg, Laurent

Ammonizioni:

Arbitro: Cheryl Foster WAL

