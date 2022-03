Qualificazioni Qatar 2022 – Egitto-Senegal, la rivincita di Koulibaly

Kalidou Koulibaly torna in ca mpo con il Senegal dopo il trionfo dello scorso gennaio in coppa d’Africa. Il Senegal affronterà l’Egitto in una gara di qualificazioni mondiali, sarà la ripetizione proprio della finale di coppa d’Africa vinta dal Senegal ai calci di rigore, partita che si disputò a inizio febbraio.

Il match d’ andata si disputerà domani sera in Senegal, il ritorno martedì prossimo in Egitto. La nazionale che passerà il turno si qualificherà per i Mondiali in Qatar: Egitto-Senegal è una delle cinque sfide della terza fase in programma per la zona africana (scenderà in campo anche Osimhen con la Nigeria contro il Ghana, mentre sarà assente per infortortunio Anguissa con il Camerun nella doppia sfida contro l’Algeria) che designeranno le quattro formazioni della zona africana che parteciperanno ai mondiali in Qatar.

Per Koulibaly ci sarà quindi una nuova sfida contro Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, punta di diamante della nazionale egiziana. Il difensore del Napoli dopo aver vinto la coppa d’Africa contra a partecipare al Mondiale, sarebbe il secondo per lui con il Senegal dopo quello del 2018 in Russia.

mattino.it